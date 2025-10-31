31 октября - Международный день Черного моря

31.10.2025 | 00:01

Сегодня, 31 октября, в России можно отметить «Тыквенный Спас». Это народный праздник, на котором тыква - символ урожая.

Также 31 октября - Всемирный день городов. Согласно данным ООН, в настоящее время более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году в них сосредоточится 70% человечества.

31 октября в России - профессиональный праздник специалистов, помогающих понимать устную речь глухим людям, или сурдопереводчиков. В мире на языке жестов общаются несколько миллионов людей.

Сегодня принимают поздравления также работники СИЗО и тюрем. Их профессиональный праздник существует с 2006 года.

Также 31 октября отмечено в календаре как Международный день Черного моря. Он учрежден в память о событии 1996 года, когда 6 стран (Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина) подписали стратегический план реабилитации и защиты Черного моря. К тому времени исследования показали, что жизнеспособность водной среды за предыдущие 3 десятилетия значительно ухудшилась.

А еще сегодня Международный день экономии.

В истории 31 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1811 году был основан Царскосельский лицей, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961-го тело Сталина вынесли из Мавзолея, а в 1984-м было совершено смертельное покушение на Индиру Ганди.

В этот день родились испанский мореплаватель и открыватель земель Христофор Колумб, английский поэт-романтик Джон Китс, народный артист СССР Анатолий Папанов, голландский живописец Ян Вермеер.

В народном календаре сегодня Луков день - отмечается память святого апостола Луки. Считается, что он написал первую икону Пресвятой Богородицы. В народе Луку чтили как покровителя художников, в первую очередь иконописцев. Кроме того, полагали, что он был искусным лекарем, а на Руси одним из популярнейших лекарственных средств считался лук, название которого созвучно с именем апостола.

Именины в этот день отмечают Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иосиф, Николай, Сергей, Юлиан.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не стоит откладывать важные дела. День будет сложным, но продуктивным.