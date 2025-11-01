1 ноября - День судебного пристава

01.11.2025 | 00:01

Сегодня, 1 ноября, в России отмечается День судебного пристава. Единая судебная система сложилась в России в XVI-XVII веках. Тогда и появились первые приставы - их называли недельщиками. Именно они оповещали стороны о вызове в суд, содействовали в розыске обвиняемого и доставлении его к служителям Фемиды.

Сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) - орган исполнительной власти. Ее сотрудники обеспечивают деятельность судов и исполнение судебных актов. Сегодня, в свой профессиональный праздник, все приставы России получают поздравления от представителей власти, руководства и друзей.

Если вы противник убийства животных для употребления их в пищу, то сегодня можете отметить Всемирный день вегана. Веганы - очень строгие вегетарианцы: они питаются лишь растительными продуктами, исключив из рациона не только мясо и рыбу, но и прочие продукты животного происхождения (яйца, молоко, мед). Также они не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка.

А еще сегодня неофициально отмечается Всемирный день мужчин и День гадания на кофейной гуще.

У православных в этот день Димитриевская родительская суббота.

1 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1899-м на воду спущен крейсер «Варяг», в 1990-м введен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам.

В этот день родились национальный герой России Дмитрий Пожарский, норвежский писатель, поэт, драматург Нурдаль Григ, актер советских киносказок Анатолий Кубацкий.

В народном календаре 1 ноября - Иванов день, когда на Руси провожали осень и встречали зиму. Считалось, что с этого дня наступают морозы. На Ивана давали отдых лошадям: считалось, что в этот день умных и смирных животных баламутит домовой, поэтому не стоит запрягать их в работу. Кроме того, в Иванов день было принято резать кур и готовить блюда из них.

Именины 1 ноября отмечают Александр, Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, день будет спокойным и светлым, идеально подходящим для творчества и созерцания.