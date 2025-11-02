2 ноября отмечается Артемьев день

02.11.2025 | 00:01

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Он был учрежден в память о французских журналистах Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Выполняя редакционное задание, они освещали ход вооруженного конфликта в Мали. 2 ноября 2013 года боевики похитили их и убили. Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование их деятельности.

В России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается 15 декабря.

В истории 2 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1721 году Петр I принял титул Великого императора Всероссийского, а Россия стала империей. В 1894-м вступил на престол последний российский император Николай II. В 1937-м, к 20-летию Октябрьской революции, на кремлевских башнях установили рубиновые звезды.

В 1938 году Героями Советского Союза впервые в СССР стали женщины - летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет на двухмоторном самолете из Москвы на Дальний Восток.

Они провели в воздухе больше 26 часов, а потом горючее закончилось и пришлось совершать посадку на болото в тайге. На поиски экипажа были направлены лучшие силы военной авиации, трех подруг нашли живыми.

31 октября 2018 года в Пензе, возле здания ДОСААФ на Коммунистической, открыли бюст Валентины Гризодубовой. В городе летчица училась, и он стал вторым в России, где установлен памятник ей.

2 ноября родились царица Египта Клеопатра, французская королева Мария Антуанетта, русский философ и писатель Даниил Андреев, итальянский режиссер Лукино Висконти, народный артист СССР Михаил Яншин.

В народном календаре сегодня Артемьев день. Отмечается память покровителя военачальников Артемия Антиохийского, которому было принято молиться для избавления от случайной смерти. Считалось, что человеку, рожденному на Артемия, покровительствует мать-волчица. К деревням начинали приближаться волки, их вой в этот день предвещал морозы.

Именины сегодня отмечают Александр, Артемий, Гавриил, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел и Петр.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступил день торжества мудрости над чувствами и умом. Сегодня будет легко делать добро ближним и позаботиться о тех, кто в этом нуждается.