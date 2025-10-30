30 октября - день военных моряков и инженеров-механиков

30.10.2025 | 00:01

30 октября в стране отмечается День основания российского флота. В этот день в 1696 году по настоянию Петра I Боярская дума приняла решение о создании регулярного военно-морского флота: «Морским судам быть!». Современный ВМФ РФ - это мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные и десантные корабли, самолеты морской авиации. А моряки продолжают и развивают славные традиции флота, имеющего уже более чем 300-летнюю историю.

Также в России 30 октября - День инженера-механика. Эта профессия веками пользовалась уважением и любовью народа. Недаром Николай Лесков посвятил одно из своих произведений талантливому мастеру-самоучке Левше, а имя Ивана Кулибина стало нарицательным для изобретателей. Сегодня звучат поздравления в адрес работников инженерно-технических специальностей разных отраслей промышленности.

Кроме того, 30 октября в нашей стране - день тренера. Его инициатором стала в 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики России. Праздник не имеет официального статуса, однако его отмечают все спортсмены и их наставники, которые принимают благодарности своих воспитанников.

Также 30 октября известно в России как День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память о голодовке политзаключенных, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии. Ее объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

30 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1653 году в России вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников, в 1888-м был получен первый патент на шариковую ручку, в 1967-м впервые в космосе состоялась автоматическая стыковка кораблей, а в 1990-м в Москве открыли памятник жертвам политических репрессий.

В этот день родились Маршалы Советского Союза Дмитрий Устинов и Николай Огарков, звезда мирового футбола Диего Марадона.

В народном календаре 30 октября - Осия Колесник. На Осию с телег снимали колеса, чинили и загоняли повозки в сарай до весны. По последнему скрипу колес гадали об урожае будущего года: если телега едет тихо, будет много хлеба и овощей.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Кузьма и Леонтий.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, это день активного отдыха. Стоит выделить время на хобби или творчество, общение с близкими, друзьями.