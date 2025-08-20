20.08.2025 | 16:23

Сегодня, 21 августа, День офицера России. Пока еще праздник не имеет официального статуса, однако отмечается уже несколько лет в канун Дня Государственного флага РФ. И вполне возможно, что усилиями ветеранских, молодежных, патриотических сил День офицера России будет закреплен в календаре памятных и праздничных дат.

Также 21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. По этому случаю проводятся фотовыставки, тематические мероприятия, транслируются документальные фильмы о жертвах терактов.

В истории 21 августа известно несколькими знаменательными событиями. В 1911 году работник Лувра похитил картину Леонардо да Винчи «Джоконда», планируя вернуть на родину национальное достояние. В 1957 году был осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Она успешно прошла заданный маршрут, имитация ядерной боеголовки достигла цели на полуострове Камчатка. А 21 августа 1991 года в Москве потерпел поражение путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), пытавшегося отстранить Президента СССР Михаила Горбачева от власти.

21 августа родились русский поэт, критик, профессор Петр Плетнев, писатель Леонид Андреев, советская и латвийская актриса Вия Артмане, Маршал и Герой Советского Союза Сергей Бирюзов.

В народном календаре 21 августа Мирон Ветрогон. В этот день наши предки наблюдали за силой ветра и судили о том, какой будет осень. Если дул спокойный ветер, то осень ждали солнечную. Буря на Мирона предвещала ненастный сентябрь.

Именины сегодня отмечают Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай и Федор.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю день отлично подходит для движения, решения любых насущных дел и рабочих вопросов, главное - избегать перенапряжения.