Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|00:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Не забудь!

21 августа - День офицера России

Печать
Telegram

Сегодня, 21 августа, День офицера России. Пока еще праздник не имеет официального статуса, однако отмечается уже несколько лет в канун Дня Государственного флага РФ. И вполне возможно, что усилиями ветеранских, молодежных, патриотических сил День офицера России будет закреплен в календаре памятных и праздничных дат.

Также 21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. По этому случаю проводятся фотовыставки, тематические мероприятия, транслируются документальные фильмы о жертвах терактов.

В истории 21 августа известно несколькими знаменательными событиями. В 1911 году работник Лувра похитил картину Леонардо да Винчи «Джоконда», планируя вернуть на родину национальное достояние. В 1957 году был осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Она успешно прошла заданный маршрут, имитация ядерной боеголовки достигла цели на полуострове Камчатка. А 21 августа 1991 года в Москве потерпел поражение путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), пытавшегося отстранить Президента СССР Михаила Горбачева от власти.

21 августа родились русский поэт, критик, профессор Петр Плетнев, писатель Леонид Андреев, советская и латвийская актриса Вия Артмане, Маршал и Герой Советского Союза Сергей Бирюзов.

В народном календаре 21 августа Мирон Ветрогон. В этот день наши предки наблюдали за силой ветра и судили о том, какой будет осень. Если дул спокойный ветер, то осень ждали солнечную. Буря на Мирона предвещала ненастный сентябрь.

Именины сегодня отмечают Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай и Федор.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю день отлично подходит для движения, решения любых насущных дел и рабочих вопросов, главное - избегать перенапряжения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте