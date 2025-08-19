20 августа - всемирный день лени

19.08.2025 | 15:26

Сегодня, 20 августа, любители поспать подольше или просто понежиться в постели могут отметить всемирный день лени. Его придумали в Колумбии в 1984 году, с тех пор он сохранил статус неофициального, но глубоко уважаем миллионами людей.

На самом деле смысл праздника - привлечь внимание к естественной потребности человека в отдыхе. Иногда нужно позволять себе ничего не делать, чтобы организм не перетруждался. Это важно как для физического здоровья, так и для эмоционального.

Кроме того, сегодня по всей планете отмечается День комара. Проводится он не для того, чтобы как-то поддержать насекомое, а наоборот, с целью донести до общественности опасность распространения малярии через укусы кровососущих.

20 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1721 году были пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа, в 1812-м Михаил Кутузов был назначен главнокомандующим всеми действующими российскими армиями, в 1915-м в русскую армию приняли 18-летнего Георгия Жукова - будущего Маршала Советского Союза, а в 1945-м в СССР создали сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана.

20 августа родились советские и российские писатель-прозаик Василий Аксенов и ученый, историк, географ, журналист и писатель Вильям Похлебкин.

В народном календаре 20 августа день Марины-Пимены. Двойное название праздник получил в честь преподобного Пимена и мученика Марина. В этот день хозяйки подавали на стол пироги с малиной, урожай которой уже сходил на нет. А мужчины в шутку приговаривали: «Марины - не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут».

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день будет светлым и спокойным. Сегодня лучше посвятить время отдыху, заняться любимыми делами, встретиться с близкими.