Не забудь!

18 августа поздравим географов

Сегодня, 18 августа в России отмечается День географа. Праздник этот молодой, он появился в 2019 году. Его отмечают учителя и преподаватели вузов, работники министерств и ведомств, ученые-практики. В этот день вспоминают таких выдающихся исследователей-путешественников, как И. Ф. Крузенштерн, П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. И. Даль, Ф. П. Врангель, М. Н. Муравьев, Н. М. Пржевальский, и многих других.

18 августа произошло несколько знаменательных исторических событий. В этот день в 1572 году в Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха Наваррского, в 1782-м в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Петру I (Медный всадник), в 1845-м было основано Русское географическое общество, в 1966-м сделаны и переданы на Землю фотографии поверхности Луны.

18 августа родились английский математик Брук Тейлор, итальянский композитор, дирижер и педагог Антонио Сальери, советский композитор, пианист, вокалист Владимир Мигуля, военный деятель, генерал армии Евгений Зиничев.

В народном календаре 18 августа - Евстигней Житник. В этот день во время жатвы крестьяне искали стебель с несколькими колосьями. Самой удачной находкой считалась «житная матка» (12 колосьев на одном стебле). Ее хранили до следующей весны и бросали зерна с нее в землю первыми.

В Евстигнеев день также было принято есть сырой лук с хлебом, солью и квасом, чтобы у тела было здоровье, а у лица - свежий вид. Также по этому дню наши предки судили о погоде в ближайшее время. На закате выходили в поле и кричали изо всех сил: при далеком эхе ждали солнца, при близком - дождя.

Именины сегодня отмечают Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Кристина, Максимилиан, Мария и Нонна.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю день неудачен для начала важных дел и не подходит для активных и решительных действий.

