17 августа - День Воздушного флота России

16.08.2025 | 09:08

Сегодня, 17 августа, начните утро с песенки, в которой упоминается самолет. Например, «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги» или «Потому, потому, что мы пилоты, небо - наш... небо - наш родимый дом!». Ведь в третье воскресенье августа отмечается День Воздушного флота России.

Для современных людей самолет уже давно «не роскошь, а средство передвижения»: этим видом транспорта перемещаются и внутри страны, и по всему миру. Поэтому вспомните сегодня добрым словом пилотов, бортпроводников, механиков, работников аэропортов. Пожелаем им никогда не попадать в ситуацию, когда «машина летит на честном слове и на одном крыле»!

А любители недорогих вещей сегодня отмечают День секонд-хенда. В соответствующих магазинах можно отыскать нечто стоящее и при этом дешевое. В последнее время они становятся все популярнее в мире.

17 августа известно в истории тем, что в 1896 году на Клондайке началась золотая лихорадка. Первую находку сделал индеец Джим Скукум. Как только весть об этом достигла города Форти-Майл на реке Юкон, населенный пункт опустел за считаные часы: все ринулись на поиски золотой жилы.

В 1928-м в этот день в Москве открылся стадион «Динамо». Его строили в течение двух лет. До 1956 года, момента запуска олимпийского комплекса в Лужниках, он имел статус главного спортивного объекта страны и постоянно расширялся. В начале 2009-го началась его реконструкция, продлившаяся до декабря 2018-го.

Также 17 августа известно тем, что в 1948-м мать Тереза ушла из обители и отправилась в трущобы Калькутты, а в 1977-м советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса.

17 августа родились французский математик, создатель теории чисел Пьер Ферма, народный артист СССР Олег Табаков, американский актер, режиссер и продюсер Роберт де Ниро, советский шахматист, 6-й чемпион мира Михаил Ботвинник и народный артист СССР Муслим Магомаев.

В народном календаре - Авдотья Огуречница. На Авдотью собирали последние огурцы. Считалось, что после этого дня они перестают расти. Кроме того, собирали лук и чеснок, которые добавляют при засолке огурцов.

Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил и Семен.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь считает этот день неудачным для путешествий, безделья и грусти. Сейчас настал момент для начала реализации глобальных и масштабных проектов.