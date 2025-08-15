16 августа - День малинового варенья

15.08.2025 | 14:36

Сегодня, 16 августа, отмечается необычный праздник - День малинового варенья. Его ценят за вкус и полезные свойства, используя не только как продукт питания, но и как средство против простуд и для повышения иммунитета.

Так что стоит откупорить баночку и побаловать себя. Можно напечь блинчиков и начинить их, можно намазать кусок булки маслом, а сверху выложить ягоды в сиропе, а можно просто зачерпнуть варенье ложкой, отправить в рот и запить чаем.

В третью субботу августа также отмечается Всемирный день бездомных животных. С инициативой его проведения выступило Всемирное общество защиты животных в 1992 году. Начинание поддержали зоозащитные организации разных стран мира.

В истории 16 августа знаменательно тем, что в 1819-м в английском Манчестере по распоряжению британского правительства войска разогнали 60-тысячный рабочий митинг, в 1960-м была основана Международная академия астронавтики, а в 1971-м вступила в силу Конвенция о психотропных веществах.

В этот день родились французский писатель Жан де Лабрюйер, русский ученый-востоковед, лингвист и путешественник Юрий Рерих, французский актер Пьер Ришар, советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Геннадий Цыганков и американская певица Мадонна.

В народном календаре 16 августа - Антон Вихровей, Малинник. Считалось, что сильный ветер сегодня предвещает морозную и снежную зиму, а если зарядят дожди, то они будут идти еще долго.

Именины в этот день отмечают Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма и Николай.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует сохранять спокойствие в любой ситуации и не выяснять отношений. День благоприятен для обустройства дома и уборки.