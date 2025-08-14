15 августа в России - День археолога

14.08.2025 | 15:28

15 августа в России отмечается День археолога. Одна из легенд о рождении праздника такова: когда-то в Новгороде производились раскопки. Ребятам-археологам захотелось веселья, они пришли к руководителю экспедиции и сказали: «Сегодня большой праздник, надо бы отметить». «А какой?» - спросил тот. Ответ был: «День рождения Буцефала, коня Александра Македонского!» И отметили как полагается. А потом повод забылся, и стал день рождения Буцефала Днем археолога.

Сегодня также отмечается День Республики Тыва (День Тувы). Двойное название объясняется тем, что Тыва - этническое самоназвание коренного населения, а Тува - русскоязычный вариант.

Республика расположена в самом сердце Азии - здесь даже установлен обелиск под названием «Центр Азии». Регион граничит с Монголией, Иркутской областью, республиками Хакасией, Бурятией, Алтайским и Красноярским краями.

Столица Тувы - город Кызыл. Освоение этих земель началось еще в каменном веке, более 20 тысяч лет назад. В Туве сохранились традиционные жилища кочевников (юрты), народные промыслы и ремесла и национальный вид искусства - горловое пение хоомей.

15 августа в истории знаменательно тем, что в 1723 году состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа, в 1877-м изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово hello (алло), в 1914-м через Панамский канал прошло первое судно, а в 1950-м в Москве памятник Пушкину перенесли с Тверского бульвара на Страстную площадь.

15 августа родились император Франции Наполеон I Бонапарт, английский писатель и историк Вальтер Скотт, композиторы и музыканты Александр Алябьев, Микаэл Таривердиев и Георгий Гаранян, артист Борис Сичкин, модельер Джанфранко Ферре.

В народном календаре сегодня Степан Сеновал. В это время заканчивается сенокос. На Руси было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый степанов венок. Если в семье кто-нибудь заболевал, из венка брали пучок «могучих трав» и заваривали их, чтобы летний дух отогнал болезнь.

Именинники сегодня Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас и Федор.

Убывающая луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня следует сохранять рассудительность, здравомыслие, быть осторожным и благоразумным.