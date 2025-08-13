14 августа - Медовый Спас

Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|18:19
14 августа у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится 2 недели. Первый день поста известен как первый Спас, который также называют Медовым, Маковым или Спасом на воде. В храмах совершается освящение меда.

На Руси отмечать праздник начали с конца XV века. Успенский пост не считается строгим. В понедельник, среду и пятницу положено есть сухую пищу, во вторник и четверг разрешаются отварные овощи без масла. Его можно употреблять по воскресеньям.

До Яблочного Спаса (праздника Преображения Господня) церковь советует воздерживаться от яблок и винограда.

А еще сегодня Всемирный день ящерицы. Он создан для того, чтобы привлечь внимание людей к опасности, которая грозит пресмыкающимся.

В истории 14 августа знаменательно тем, что в этот в 1775 году указом императрицы Екатерины II была ликвидирована Запорожская Сечь.

14 августа 1986 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек».

В этот день родились русский писатель и поэт Дмитрий Мережковский, английский прозаик Джон Голсуорси.

Именины сегодня отмечают Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей и Федор.

Убывающая луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю день благоприятен практически для всех дел. Главное - направить силы в доброе русло.

