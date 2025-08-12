13 августа - Международный день леворуких

12.08.2025 | 16:37

Если вам удобнее держать ложку, зубную щетку или карандаш в левой руке, чем в правой, то сегодня, 13 августа, вы можете отметить Международный день леворуких. Его инициатором стал британский Клуб левшей, созданный в 1990 году.

В этот день левши всего мира (а их, согласно статистике, от 3 до 10% населения) стремятся привлечь внимание производителей товаров к своей особенности. Ведь им непросто приспособиться к предметам, рассчитанным в основном на правшей. И если в советские времена маленьких левшей насильно заставляли держать ложку и авторучку в правой руке, то теперь от этого правила отказались.

Среди левшей много талантливых людей: художники, писатели, композиторы, политики. Литературный герой Николая Лескова, уникальный мастер, был самым что ни на есть левшой, почему и получил свое прозвище.

13 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1624 году кардинал Ришелье был назначен первым министром Франции, в 1822-м император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож», в 1928-м в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача, а в 1961-м началось сооружение Берлинской стены.

13 августа родились русский мореплаватель Юрий Лисянский, кубинский политический и военный деятель Фидель Кастро, английский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок и народная артистка СССР Тамара Макарова.

В народном календаре 13 августа - Евдокимов день. На Руси у него было особенное значение: православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Сам пост не считался голодным, ведь летнее время позволяло разнообразить меню всевозможными блюдами из зерна нового урожая, овощей, ягод, плодов.

Именины сегодня отмечают Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан и Юрий.

Убывающая луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня отличный день для работы и решения финансовых вопросов. Удача будет вам сопутствовать, главное - начать что-то делать.