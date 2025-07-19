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20 июля побалуем себя тортом

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20 июля люди, которые тщательно следят за весом и подсчитывают калории даже в зубной пасте, могут позволить себе расслабиться по полной программе и съесть кусок сладкого, пышного, пропитанного сиропом лакомства. Потому что сегодня отмечается Международный день торта.

Впервые в мировом масштабе День торта отметили 20 июля 2011 года. Его учредило «Королевство любви» - международный некоммерческий проект, реализующий глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы. Праздник должен напомнить людям о важности сохранения мира и дружбы на планете.

А еще сегодня каждый из нас может посоветовать кому-нибудь «лошадью ходи, лошадью!» и дать понять, что кое-что понимает в сложной игре 20 июля во всем мире отмечается День шахмат. Праздник появился в 1996 году по инициативе Международной федерации шахматного спорта (ФИДЕ).

Название игры происходит из персидского языка: «шах мат» - «властитель умер».

Также сегодня отмечается Международный день Луны.

Кроме того, 20 июля с профессиональным праздником поздравляют металлургов. К этой сфере имеют отношение доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы. Своим этот праздник называют и горняки, которые добывают руду, использующуюся для производства металла.

20 июля известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1917-м была зарегистрирована торговая марка BMW, в 1924-м основана Международная шахматная федерация, а в 1969-м американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну.

В народном календаре сегодня Авдотья Сеногнойка. Прозвище дали за частые дожди, которые мешали заготовке сена. Считалось, что начавшиеся в этот день осадки продлятся несколько недель. Люди опасались, что от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах.

На Авдотью также начиналась жатва. Традиционно в поле шли с песнями, а серпы несли в полотенцах, которыми потом обвязывали первый сжатый сноп, чтобы отнести в церковь на освящение.

В этот день родились итальянский поэт Франческо Петрарка, кинорежиссер Алексей Герман, артист Владимир Володин, сценарист и кинорежиссер Татьяна Лиознова и первая в СССР женщина - летчик-испытатель I класса Марина Попович.

Именины в этот день отмечают Герман, Евдокия, Лукьян, Павел и Сергей.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, следует провести день в покое, одиночестве и размышлениях. Не надо ничего начинать, однако незаконченные дела можно завершить.

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