16 июля отметим День вкусной еды

15.07.2025 | 15:02

Сегодня, 16 июля любители экзотики могут отметить Международный день змеи. На Востоке змея - символ мудрости. А еще чешуйчатые регулируют численность грызунов. Цель праздника - рассказать человеку как можно больше о змее, чтобы он мог правильно вести себя при встрече с ней.

Не все змеи, обитающие на территории Пензенской области, безопасны. Врачи советуют остерегаться гадюк.

Также 16 июля есть отличный повод порадовать себя любимым блюдом, ведь сегодня отмечается День вкусной еды. Можно отправиться в кафе или ресторан, заказать обед или ужин на дом, приготовить их самому. Главное - не забыть, что еда должна дарить не только наслаждение, но и быть полезной.

В истории 16 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1054 году случился раскол христианской церкви, в 1748-м Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон сохранения материи, а в 1945-м на полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире ядерный взрыв.

16 июля родились киноактриса Барбара Стэнвик, полярный исследователь Руаль Амундсен, писатель-фантаст Роберт Шекли, певцы Григорий Лепс и Леонид Агутин.

В народном календаре 16 июля поминают верных христиан Мокия и Марка, которых казнили, пытаясь заставить поклоняться идолам. В этот день в деревнях на Руси люди торопились скосить сено до начала сезона дождей. При этом смотрели, как ведут себя насекомые: если они вьются кругами - быть хорошей погоде всю неделю.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил и Филипп.

Убывающая луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день удачен для веселья и общественных мероприятий, хозяйственных дел и поиска пропавших вещей, людей и домашних животных. Сегодня всем свойственна необыкновенная храбрость, пришло время для подвигов и рекордов.