12 июля - праздник бортпроводников

11.07.2025 | 16:45

12 июля в мире отмечают День бортпроводников гражданской авиации - праздник милых, строгих и заботливых стюардесс и стюардов.

Впервые сопровождающие авиапассажиров появились в Германии. Считалось, что набирать в стюарды нужно мужчин - высококлассных официантов из дорогих ресторанов.

В США в 1930 году к этой работе подключились женщины. Первых бортпроводниц на рейсы набирали из числа медсестер - девушки должны были владеть навыками оказания доврачебной помощи пассажирам. И лишь к началу 60-х годов прошлого века определились общие стандарты профессии.

В СССР стюардессы «Аэрофлота» были самыми желанными невестами, их работа считалась очень престижной. Они летали за границу, и для многих девушек профессия бортпроводницы казалась пределом мечтаний.

12 июля православная церковь отмечает день первоверховных апостолов Петра и Павла. В это время заканчивается Петров пост. И хотя в биографиях апостолов мало пересечений, в сознании русского народа они неразлучны: достаточно вспомнить Петропавловскую крепость и город Петропавловск-Камчатский.

На Петра и Павла, согласно народному календарю, на Руси было принято накрывать столы и угощать бедных родственников и соседей, странников и нищих.

Если в этот день дождь и солнце поочередно сменяли друг друга, ждали богатого урожая.

В истории этот день знаменателен 2 военными событиями: в 1561-м на Красной площади в Москве освятили Покровский собор, известный также как храм Василия Блаженного, в 1917-м в ходе Первой мировой было применено химическое оружие (иприт), в 1943-м в битве на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой.

12 июля родились итальянский художник и скульптор Амедео Модильяни, чилийский поэт Пабло Неруда, советский киноактер Петр Алейников, народная артистка РСФСР Валентина Толкунова и заслуженный артист России Евгений Дворжецкий.

Именины сегодня, помимо Петра и Павла, празднует Григорий.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, пришло время общения, завязывания новых знакомств, удачных свиданий. День также отлично подойдет для активного отдыха, однако стоит помнить о риске травмирования. Также следует с осторожностью принимать лекарства.