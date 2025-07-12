13 июля отметим День рыбака

12.07.2025 | 08:48

Сегодня, 13 июля, в России отмечается День рыбака. Он был установлен еще во времена СССР, в мае 1965 года.

Без такой отрасли, как рыболовство, невозможно представить человеческую цивилизацию. С незапамятных времен люди видели в реках, озерах и морях источники пропитания. День рыбака – праздник, любимый многими. К нему приурочено множество интересных мероприятий, а традиционным угощением становится уха.

Также 13 июля - День российской почты. Упоминания о почтовой службе встречаются уже в древних летописях, однако государственная регулярная почтовая связь в России берет истоки в эпохе Петра I. В 1833 году в Москве и Санкт-Петербурге появились первые ящики для сбора писем, а в 1857-м в России выпустили первую почтовую марку.

Сегодня почта предоставляет не только традиционные услуги по отправке и получению писем, посылок, бандеролей, но и современные: электронная и гибридная почта, продажа печатных изданий, различных товаров. В стране действуют 38 000 отделений почтовой связи, для перевозки используют более 800 вагонов, около 18 000 машин и более 360 авиарейсов.

Особенное 13 июля и для поклонников головоломок, ведь сегодня Международный день головоломки, посвященный изобретению, которая делает жизнь увлекательнее и ярче. Праздник приурочили к дате рождения Эрне Рубика, прославившегося на весь мир своим кубиком. Он работал преподавателем в Академии прикладных искусств в Будапеште и для объяснения своим подопечным одной из математических теорий придумал набор из 27 кубиков с гранями, окрашенными в разные цвета.

Если вы никогда не собирали кубик Рубика, то настал подходящий момент.

13 июля - день, когда в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1871 году в лондонском Хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек, в 1882-м в Москве и Санкт-Петербурге заработали первые в России телефонные станции.

13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу - для него в Монтевидео построили стадион. Участниками первенства стали 13 команд, представлявших Аргентину, Бразилию, Бельгию, Боливию, Мексику, Парагвай, Перу, Румынию, США, Уругвай, Францию, Чили и Югославию.

В итоге в финал, который состоялся 30 июля, вышли Уругвай и Аргентина. Хозяева победили со счетом 4:2.

13 июля родились советские писатели Исаак Бабель и Валентин Пикуль, артисты Михаил Пуговкин и Петр Фоменко, астроном Аристарх Белопольский.

В народном календаре сегодня Двенадцать апостолов. Праздник назван в честь учеников Иисуса Христа. Считалось, что в это время начинается самая жаркая часть лета.

Как и на Пасху, на Двенадцать апостолов наши предки красили яйца и обменивались ими. А еще готовили яичницу всех возможных видов- с луком, ветчиной, сыром, хлебом и даже селедкой.

Именины в этот день празднуют Андрей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп и Яков.

Убывающая Луна – в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня стоит приготовиться к трудностям в работе и личной жизни: наступило время конфликтов, душевного разлада. Лучше не поддаваться негативным мыслям, сохранять сдержанность и благоразумие.