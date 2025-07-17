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18 июля - день рождения тетриса

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18 июля в России отмечают день создания органов государственного пожарного надзора, находящегося в ведении МЧС (за исключением осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, а также при работе со взрывчатыми материалами промышленного назначения).

По данным МЧС, в органах госпожнадзора проходят службу около 13 тыс. человек. Ежегодно инспекторы проводят свыше 1,5 млн мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах.

Любители компьютерных развлечений могут поностальгировать в день рождения тетриса. Игру, ставшую фантастически популярной, создал в 1985 году российский программист Алексей Пажитнов. За основу он взял американскую головоломку Pentomino Puzzle, состоявшую из 5 квадратов и изменил форму фигурок, заставил их переворачиваться и сократил количество блоков до 4. Первоначально игра называлась тетрамино.

Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее в своем НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в тетрис.

В этот день произошло и несколько знаменательных событий. В 64 году в Риме вспыхнул один из самых страшных пожаров в истории города. В 1870-м католическая церковь приняла догмат о непогрешимости папы римского, а в 1968 году Роберт Нойс и Гордон Мур зарегистрировали компанию NM Electronics, вскоре переименованную в Intel.

18 июля родились писатель Уильям Теккерей, французская оперная певица, педагог Полина Виардо, президент ЮАР Нельсон Мандела, поэт Евгений Евтушенко, советский государственный и политический деятель, дипломат Андрей Громыко.

В народном календаре 18 июля Афанасьев день. На Афанасия наши предки отмечали Месяцев праздник. Вечером они смотрели, как месяц «играет» в небе: то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что такое наблюдение прибавляет человеку сил.

Именины сегодня отмечают Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей и Степан.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, это сложный день, в который очень тяжело настроиться на продуктивную работу и легко поддаться бредовым идеям. Держите себя в руках!

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Источник — фото pxhere.com
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