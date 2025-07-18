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19 июля - день пирожков с малиновым вареньем

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Сегодня, 19 июля, в России отмечается день пирожков с малиновым вареньем. Вкусный праздник появился в 2015 году для поднятия настроения.

К середине июля малина созревает почти в каждом саду, поэтому присоединиться к торжеству и побаловать себя домашней выпечкой с ягодами может любой желающий. В этот день принято и делиться рецептами приготовления лакомств с малиной.

В истории день известен несколькими знаменательными событиями. В 1485 году на Москве-реке была заложена старейшая башня Кремля - Тайницкая, в 1790-м произошло сражение русской и турецкой эскадр в Керченском проливе, а в 1900-м в Париже открылось метро.

В народном календаре сегодня Сысоев день. В старину было принято ходить босиком по росе, которая, как считалось, придает здоровья и исцеляет от хворей. Кроме того, на Сысоя в деревнях начинали заготавливать варенье из черной смородины.

В этот день родились французский художник Эдгар Дега, советский поэт Владимир Маяковский, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, советская балерина Наталья Бессмертнова, а также американский оружейник, изобретатель 6-зарядного револьвера Сэмюэл Кольт.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна и Федор.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день неудачен для путешествий. Также лучше не предаваться безделью и грусти. Если энергии и сил не хватает, можно заняться обычными делами, если же хочется активности, то самое время приступить к работе над долгосрочными проектами.

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