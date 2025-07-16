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17 июля - Всемирный день эмоджи

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Сегодня, 17 июля, отмечается День основания морской авиации Военно-морского флота Российской Федерации. Праздничная дата была установлена в 1996 году.

17 июля для нее выбрали из-за события, которое случилось в этот день в 1916-м. Над Балтийским морем русские летчики на 4 гидросамолетах М-9 авианосного судна «Орлица» вступили в бой с 4 немецкими самолетами и одержали победу.

А еще сегодня праздник у российских этнографов. Он отмечается в честь дня рождения великого антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

Кроме того, 17 июля - Всемирный день эмоджи, или смайликов, как привыкли их называть россияне. Его отмечают с 2014 года. У события есть даже свой сайт, где всех желающих приглашают присоединиться к торжествам.

17 июля произошло несколько важных исторических событий. В 1918 году в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Спустя 80 лет, в 1998-м, в этот же день их останки были перезахоронены. В 1942 году начался первый этап Сталинградской битвы. А в 1955-м в США открылся первый Диснейленд.

17 июля кроме Николая Миклухо-Маклая родились прозаик и драматург Борис Лавренев, актер и продюсер Дональд Сазерленд, французский художник и гравер Камиль Коро, федеральный канцлер Германии в 2005-2021 гг. Ангела Меркель.

В народном календаре 17 июля - Андрей Налива. Православные христиане в этот день вспоминают иконописца Андрея Рублева. К этому времени на Руси в полях набирали силу озимые культуры.

Наши предки в Андреев день смотрели на листья деревьев: если среди них появлялись желтые, ждали ранней осени.

Именины сегодня отмечают Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор и Федот.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня лучше заниматься простыми вопросами и не принимать серьезные решения.

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