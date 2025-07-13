14 июля - День хаоса и беспорядка

13.07.2025 | 14:42

Сегодня, 14 июля, пензенцы могут отметить и такой необычный праздник, как День хаоса и беспорядка. Его придумала американка Эдриенн Сью Куперсмит.

Идея праздника заключается в том, что хаос - отличный повод для иного взгляда на мир и необходимых шагов к исправлению и улучшению жизни. Лучший способ отпраздновать - провести генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей, навести порядок в жилище, душе и сознании.

В истории 14 июля 1099 года участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима, в 1896-м на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде показали и представили первый русский автомобиль, в 1903-м ввели в эксплуатацию Транссибирскую магистраль, а в 1946-м вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание», ставшее руководством для нескольких поколений матерей.

14 июля родились французский кардинал Джулио Мазарини, русский поэт Гавриил Державин, американский писатель Ирвинг Стоун, австрийский художник, основоположник модерна Густав Климт и 38-й президент США Джеральд Форд.

Сегодня православная церковь вспоминает двух бессребреников-братьев Козьму и Дамиана. В народном календаре этот день назывался Кузьмой и Демьяном, или летними Кузьминками, на которые собирали малину и крыжовник, чтобы после приготовить варенье и компоты. Считалось, что малиновое варенье, сделанное в Кузьминки, будет невероятно вкусным.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр.

Убывающая луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день стоит провести спокойно, в будничных делах и заботах, но решение серьезных вопросов лучше отложить.