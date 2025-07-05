6 июля - Всемирный день поцелуя

05.07.2025 | 09:54

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Придумали его в Великобритании, а пару десятков лет назад Организация Объединенных Наций утвердила этот праздник.

Люди целуются и в знак уважения, и в знак примирения, существует даже ритуал поцелуя с врагами - в знак открытости и прозрачности намерений. В некоторых культурах троекратный поцелуй в щеку является обязательной частью приветствия.

6 июля проводятся различные конкурсы, приуроченные к празднику. Популярнейший из них - состязание на самый долгий поцелуй.

Также сегодня в России поздравляют работников морского и речного флотов. Благодаря морскому и речному транспорту грузы доставляются в самые дальние и труднодоступные уголки страны. Флоты играют ключевую роль в экономике государства. Мореплаватели всегда были гордостью России, без них невозможно представить прошлое, настоящее и будущее страны.

В истории 6 июля известно тем, что именно в этот день в 1785 году Конгресс США постановил назвать американскую валюту долларом. В 1885-м впервые была испытана на человеке вакцина против бешенства, а в 1994 году на экраны вышел фильм «Форрест Гамп».

6 июля родились российский император Николай I, русский и французский художник Марк Шагал, русский поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф, мексиканская художница Фрида Кало, 43-й президент США Джордж Буш (младший) и американский актер Сильвестр Сталлоне.

По народному календарю 6 июля - Аграфена Купальница. Для предков это было время обрядов, примет и гаданий.

На Аграфену все жители деревни купались и мылись, используя собранные травы, обладающие, как считалось, особенной целебной силой. Ночью отправлялись в лес на поиски цветущего папоротника. Примета гласит: если его найти, можно обрести способность предсказывать будущее и видеть спрятанные в земле клады.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня концентрация внутренней энергии выходит на пик и все сделанное обладает колоссальной мощью. Усиливается уверенность, не угасает энтузиазм. Рекомендуется не бросать начатые дела и довести их до конца, осторожно обращаться с колющими и режущими предметами, избегать укусов насекомых.