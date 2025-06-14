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Не забудь!

15 июня - День медицинского работника

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Сегодня, 15 июня, не забудьте поздравить всех знакомых работников сферы здравоохранения, будь то врач, медсестра или санитарка: в третье воскресенье месяца в России отмечают День медицинского работника (День медика).

Каждый обращался за помощью к доктору, любому делала перевязку или укол медсестра. Люди в белых халатах помогают человеку появиться на свет и сопровождают его до последней черты.

По многолетней традиции в этот день медицинские работники получают поздравления и пожелания профессиональных успехов и личного счастья.

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. В России он отмечается в третье воскресенье октября, но почему бы и сегодня детям не сказать своим папам, как их любят? А небольшой подарок или семейный обед еще больше укрепят отношения.

Сегодня все, кто рос в СССР и был пионером, могут отметить еще один праздник: в России 15 июня считается Днем создания юннатского движения. Именно 15 июня 1918 года сотрудники станции юных любителей природы в Сокольниках провели первую организованную экскурсию. Через несколько лет станции юннатов начали открываться в других городах. А чуть позже движение охватило страну так, что станции и кружки начали работать практически при каждой школе.

А еще сегодня отмечается необычный праздник - Всемирный день ветра. Его проводят, чтобы напомнить общественности о значимости энергии ветра и ее огромном потенциале. Ветроэнергетические установки построены во многих странах мира, а лидируют Китай, США и Германия. Вспомните об этом, когда лица коснется струя воздуха из вентилятора или ветерок на улице.

В истории 15 июня отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1215 году английский король Иоанн Безземельный подписал Великую хартию вольностей, в 1667-м было проведено первое успешное переливание крови человеку, в 1885-м в России приняли закон о запрещении ночной работы женщин и подростков, в 1916-м в воздух поднялся первый самолет «Боинг». А 15 июня 1984-го организовали ГИМС МЧС России.

15 июня родились российский государственный и политический деятель Александр Горчаков, норвежский композитор Эдвард Григ, русский поэт-символист Константин Бальмонт, государственный и политический деятель Юрий Андропов, советский хирург-ортопед Гавриил Илизаров, народный артист РСФСР Михаил Державин, греческий музыкант и певец Демис Руссос.

В народном календаре 15 июня - Вьюн Зеленый. На него было принято славить песнями пары, которые создали в этом году семью. Молодые в ответ угощали взрослых вином, а детей - сладостями.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор и Ульяна.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Как предупреждает лунный календарь, день тяжел в плане энергетики и опасен: достаточно одного неосторожного слова или жеста, чтобы разгорелся конфликт.

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