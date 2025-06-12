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Не забудь!

13 июня - День божьих коровок

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Вспомните песенку, которую пели, наверное, абсолютно все дети, посадив на ладонь красного в черных пятнышках жучка: «Божья коровка, улети на небо! Там твои детки кушают конфетки!» И божья коровка всегда улетала - наверное, волновалась, что детки объедятся сладким…

Это насекомое вызывает столько приязни, что в мире даже существует экологический праздник - День божьих коровок. Он отмечается именно сегодня, 13 июня.

Не все знают, что яркая окраска предупреждает врагов: божья коровка ядовита для них. А водятся жучки практически везде, кроме Антарктиды и зоны вечной мерзлоты. Так что пусть сегодня мысли о симпатичном насекомом дарят всем хорошее настроение весь выходной.

13 июня в мире отмечается и день швейной машинки. Это неофициальный праздник, тесно связанный с появлением технической новинки, совершившей революцию не только в легкой промышленности, но и в быту простых домохозяек.

Кроме того, 13 июня известно как Международный день распространения информации об альбинизме - заболевании, при котором нарушена или полностью отсутствует пигментация кожи, волос, радужной оболочки глаз. Нередко альбиносы подвергаются насмешкам, притеснениям, а то и остракизму из-за суеверий и мифов. Поэтому в 2013 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую государства устранять любые виды дискриминации таких людей, а также повышать всеобщую информированность об этой патологии.

В истории 13 июня произошло несколько знаменательных событий. В 1825 году американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку, в 1895-м завершилась первая в мире автомобильная гонка Париж - Бордо - Париж, а в 1912-м в Москве открылся музей изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

13 июня родились английские физики Томас Юнг и Джеймс Максвелл, советский писатель Валентин Пикуль, актеры Гойко Митич и Малькольм Макдауэлл.

В народном календаре - Еремей Распрягальник. В этот день пращуры слушали кукушку: если она часто и громко подает голос, погода будет хорошей. Дождь же предвещал бедный урожай.

Именины отмечают Борис, Кристина, Николай, Роман и Филипп.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно советам лунного календаря, лучше не начинать сегодня важные дела, можно позволить себе расслабиться, отдохнуть и повеселиться, во всем соблюдая меру.

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