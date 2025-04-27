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28 апреля - День работников скорой помощи в России

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Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Если у вас есть знакомые в этой сфере, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником. Каждый знает: за плечами работника скорой помощи - десятки, а то и сотни спасенных человеческих жизней.

А еще сегодня Всемирный день охраны труда. МОТ предлагает в этот день напоминать о правилах безопасности, позволяющих предотвращать несчастные случаи на рабочих местах и снижать вероятность профессиональных заболеваний.

Кроме того, 28 апреля в России отмечают День химической безопасности, когда проводятся различные экологические акции, семинары, пикеты. Дата выбрана не случайно. 28 апреля 1974 года на заводе химического оружия в чувашском Новочебоксарске загорелся цех с авиационными бомбами. В окружающую среду попали тонны отравляющих веществ, однако информация о катастрофе и ее последствиях скрывалась до 1990-х годов.

28 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1563 году в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, в 1914-м в США был запатентован воздушный кондиционер, в 1925-м в СССР ввели систему прописки граждан в городских поселениях, в 1947-м норвежский этнограф Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики», а в 2001-м состоялся первый полет космического туриста. Им стал американский миллионер Деннис Тито.

В народном календаре 28 апреля - Пудов день. В этот день пчеловоды проверяли, как пчелы пережили зиму, а если весна была ранней, то выставляли ульи на свежий воздух.

28 апреля отмечают именины Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Трофим, Федор и Яков.

В этот день родились пятый президент США Джеймс Монро, русский и советский актер Александр Остужев, английский писатель Терри Пратчетт, американская писательница Харпер Ли, голливудская актриса Пенелопа Крус.

Сегодня новолуние. Лунный календарь советует приступить к реализации намеченных ранее важных планов. Сегодня удачный день для решения финансовых проблем, а также для того, чтобы заняться укреплением здоровья. Уместно будет проявить щедрость и доброту и сделать кому-нибудь подарок.

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