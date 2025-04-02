3 апреля - день рождения мобильного телефона

02.04.2025 | 17:06

Сегодня есть отличный повод для того, чтобы собрать друзей и от души пообщаться, потому что 3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. Это неофициальный праздник, но, несмотря на свой веселый характер, он был создан с серьезными намерениями.

Идея организовать его появилась после выхода фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта. Повествование заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти праздник, объединяющий человечество. Роман увидел свет в 1995 году, а уже в 1996-м в США отметили первый Всемирный день вечеринки.

Также 3 апреля считается днем рождения мобильного телефона. В 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер сделал первый звонок по такому аппарату. Он поговорил со своим знакомым из конкурирующей компании, заявив, что разговаривает по мобильному телефону. Аппарат, по которому звонил Мартин Купер, отличался от тех, что в те годы устанавливали в автомобили. Агрегаты в машинах весили более 13 кг, а Купер звонил с устройства весом чуть меньше 900 г. Это был настоящий технологический прорыв.

3 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1879-м София была провозглашена столицей Болгарии, в 1933-м советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку, в 1973-м компания IBM представила разработку штрихкода, а в 1976-м состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар».

В народном календаре сегодня Кирилл Катаник. Этот день считался последним, когда можно было скатиться на санках с гор, а потом их убирали до лучших времен.

Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Яков.

3 апреля родились русский живописец и график Леонид Пастернак, писатель и сценарист Юрий Нагибин, советский снайпер, участница Великой Отечественной войны Роза Шанина, дважды лауреат премии «Оскар» киноактер Марлон Брандо.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно Лунному календарю, чтобы сегодня вырваться вперед, необходимо поработать над собой. Также это хорошее время для похода в бассейн, спа-салон.