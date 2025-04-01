2 апреля - День детской книги

01.04.2025 | 16:50

Сегодня, 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, празднуется Международный день детской книги.

К нему приурочены различные мероприятия по пропаганде литературы для ребят разного возраста. А раз в два года 2 апреля присуждается главная и самая престижная среди детских авторов награда - международная премия имени Г. Х. Андерсена.

Также сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России. 29 лет назад в этот день президенты двух стран, Борис Ельцин и Александр Лукашенко, подписали договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

2 апреля произошло еще несколько важных исторических событий. В 1698 году Петр I побывал на заседании английского парламента, в 1833-м вышло в свет полное издание «Евгения Онегина», а в 1912-м в печати впервые упомянули слово «джаз».

В народном календаре 2 апреля Фотинья Колодезница, когда на Руси особо почитали воду из колодцев. Как считалось, на Фотинью она становилась целебной. Верили, что если ею умыться, то можно излечиться от разных болезней, прежде всего от лихорадки.

Также в это время предки славили лен - развешивали на заборах и поленницах красивые вещи из него. А девушки водили хороводы с длинными льняными полотенцами, чтобы привлечь женихов.

Именины отмечают Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна.

2 апреля родились, помимо Ганса Христиана Андерсена, итальянский путешественник и писатель Джакомо Казанова, французский романист Эмиль Золя, советский и российский джазовый музыкант Олег Лундстрем, советский артист цирка Вальтер Запашный.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день стоит провести активно, не откладывая дела на потом. Это хорошее время для осуществления планов.