Сетевое издание|18+|Среда|26 мар 2025|01:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

26 марта - Фиолетовый день

Печать
Telegram

Сегодня, 26 марта, в мире отмечают день, который называют Фиолетовым. Цвет - символ эпилепсии, а памятную дату в 2008 году придумала 9-летняя Кессиди Меган, страдающая от этого заболевания. Инициативу девочки поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии. Затем и другие организации мира присоединились к Фиолетовому дню.

Эпилепсия - неврологическое заболевание, которое проявляется внезапными судорожными приступами. Русское название этой болезни - «падучая», а древние греки и римляне называли ее «божественным вмешательством» и «геркулесовой болезнью». Эпилептиками были Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент ван Гог.

В Фиолетовый день распространяется информация об эпилепсиии, о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям. На аукционах, ярмарках, благотворительных концертах собираются средства.

26 марта в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1828 году состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта, а в 2003-м на Марсе нашли замерзшее море.

В этот день родились четырежды лауреат Пулитцеровской премии поэт Роберт Фрост, прозаик и драматург Теннесси Уильямс, Герой Советского Союза Александр Лизюков, артисты Алексей Петренко и Алексей Булдаков.

В народном календаре 26 марта - Никифоров день. Считалось, что талые воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпается и выходит наружу.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали, это предвещало урожайный год, а если еще и начинали плескаться в воде - значит, не за горами тепло.

Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Кристина, Николай и Терентий.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день подходит для приведения дел в порядок и раздачи долгов. Также это отличное время для посещения парикмахерской.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте