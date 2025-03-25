26 марта - Фиолетовый день

25.03.2025 | 16:28

Сегодня, 26 марта, в мире отмечают день, который называют Фиолетовым. Цвет - символ эпилепсии, а памятную дату в 2008 году придумала 9-летняя Кессиди Меган, страдающая от этого заболевания. Инициативу девочки поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии. Затем и другие организации мира присоединились к Фиолетовому дню.

Эпилепсия - неврологическое заболевание, которое проявляется внезапными судорожными приступами. Русское название этой болезни - «падучая», а древние греки и римляне называли ее «божественным вмешательством» и «геркулесовой болезнью». Эпилептиками были Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент ван Гог.

В Фиолетовый день распространяется информация об эпилепсиии, о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям. На аукционах, ярмарках, благотворительных концертах собираются средства.

26 марта в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1828 году состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта, а в 2003-м на Марсе нашли замерзшее море.

В этот день родились четырежды лауреат Пулитцеровской премии поэт Роберт Фрост, прозаик и драматург Теннесси Уильямс, Герой Советского Союза Александр Лизюков, артисты Алексей Петренко и Алексей Булдаков.

В народном календаре 26 марта - Никифоров день. Считалось, что талые воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпается и выходит наружу.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали, это предвещало урожайный год, а если еще и начинали плескаться в воде - значит, не за горами тепло.

Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Кристина, Николай и Терентий.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день подходит для приведения дел в порядок и раздачи долгов. Также это отличное время для посещения парикмахерской.