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25 марта - День работника культуры

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25 марта поздравления принимают сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. Сегодня в России отмечается День работника культуры.

Весной 2007 года министру культуры Российской Федерации Александру Соколову удалось убедить высшее руководство страны в необходимости объединения всех ранее действовавших праздников в области искусства и творчества в один профессиональный, придав ему государственный статус.

Также с 2007-го 25 марта ежегодно отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. В этот день во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные миллионам людей, ставших в свое время жертвами преступного бизнеса. Сейчас пытаются разобраться, кем они были и как сложились их судьбы.

А еще сегодня Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести и День рождения почтовой открытки в России.

В истории 25 марта известно несколькими событиями. В 421 году была, по легенде, основана Венеция, знаменитый город в северной Италии. В 1997-м у берегов Эквадора обнаружили легендарный морской клад - затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana, который шел из Южной Америки в Испанию с большим грузом золота и серебра, награбленных у инков.

25 марта родились византийский император Андроник II Палеолог, русский царь - великий князь Владимирский и Московский и всея Руси Василий III, итальянский дирижер Артуро Тосканини, русский художник и искусствовед Игорь Грабарь.

В народном календаре сегодня Феофанов день. Особое внимание крестьяне уделяли коням. Для защиты от болезней и сглаза животных водили к роднику и поили, перед этим опустив в воду серебряную монету или кольцо. Примечали поведение лошадей: считалось, что если конь трясет головой и закидывает ее кверху, то будет ненастье, а если фыркает в дороге - это к радостной встрече.

Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен и Сергей.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь называет этот день одним из самых опасных в месяце. Сегодня стоит избегать конфликтов, а серьезные дела лучше отложить.

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