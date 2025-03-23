24 марта - Международный день борьбы с депрессией

23.03.2025 | 09:06

Сегодня, 24 марта, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эмблема его - белая ромашка, символизирующая здоровое дыхание. Идея родилась в Женеве, когда на улицы вышли молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами ромашки. Они собирали пожертвования для лечения больных туберкулезом. Акции стали проходить и в других европейских странах, причем доход от продажи ромашек шел в пользу противотуберкулезных организаций.

День был выбран неслучайно. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о своем открытии: ему удалось методом двойного окрашивания выделить возбудителя туберкулеза. Учреждение всемирного дня было приурочено к 100-летию этого события.

А еще сегодня Международный день борьбы с депрессией. Очень важно следить за психическим здоровьем человека, так как при депрессии у больного пропадает интерес к жизни, что чревато появлением суицидальных наклонностей.

В России 24 марта отмечается День штурманской службы ВВС. Именно в этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции. С тех пор техническое оснащение самолетов сильно изменилось, тем не менее роль штурманской службы по-прежнему значима, особенно в военной авиации. Если на гражданских самолетах все чаще отказываются от штурманов в составе экипажей, то в ВВС ни один самый совершенный прибор не сможет заменить человека.

24 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. Многие из них связаны с научно-техническим прогрессом. Так, в 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз, в 1822-м британец Уильям Черч запатентовал типографскую наборную машину, а в 1898-м был продан первый американский автомобиль.

24 марта 1874 года родились художник Орест Кипренский, иллюзионист Гарри Гудини, писатель Алексей Новиков-Прибой, физик Сергей Вавилов, артисты Иван Козловский, Клавдия Шульженко и Александр Буйнов.

В народном календаре 24 марта Ефимов день. На Руси считалось, что если к нему закончились холода, то можно ждать теплого лета.

Именины сегодня отмечают Василий, Георгий, Ефим и Иван.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня удачный день для работы и созидания чего-то нового, но плохой для путешествий, поездок. Не стоит предаваться безделью и грусти. Сегодня хорошо заняться укреплением собственного здоровья и повышением духовного уровня.