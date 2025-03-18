19 марта - день моряка-подводника

18.03.2025 | 14:36

В России 19 марта отмечают профессиональный праздник моряки-подводники. Впервые в классификацию военных судов новый разряд кораблей - подводные лодки - был включен в 1906 году указом императора Николая II. Тогда 19 марта в состав российского флота вошли 10 субмарин.

Современный военный флот страны оснащен атомными и дизель-электрическими подводными лодками, а также крейсерами стратегического назначения.

А еще 19 марта отмечено в календаре как Международный день клиента, и порадоваться ему может любой из нас. Праздник учредили, чтобы представители бизнеса в разных странах имели официальный повод поблагодарить своих постоянных клиентов за преданность.

В народном календаре сегодняшний день назывался Константиновы круги. Крестьяне вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы в чистую колодезную воду не попадала грязь. Для этого их обходили кругами, а первый из них закладывал мальчик-именинник.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1474 году в Венеции впервые был принят закон об охране авторских прав на изобретения. В 1899 году открылась первая в Петербурге станция скорой помощи. В 1922-м в Москве на Шаболовке была сдана в эксплуатацию радиопередающая башня (Шуховская).

Именинники в этот день Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор и Юлиан.

19 марта родились русский исторический живописец и жанрист Василий Суриков, российский политический деятель и экономист Егор Гайдар, американский «крепкий орешек» Брюс Уиллис.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня день духовного преображения и преодоления сомнений. Также пришло время завязать новые знакомства, укрепить старые связи и отказаться от вредных привычек.