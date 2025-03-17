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18 марта - День воссоединения Крыма с Россией

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18 марта в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории республики сегодня установлен выходной.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главы России и Крыма подписали договор о возвращении республики и Севастополя в состав РФ. Они стали ее новыми субъектами.

Те, в чьей душе сильны идеи свободы, равенства и братства, 18 марта могут отметить День Парижской коммуны, ставшей первым образцом диктатуры мирового пролетариата.

Парижская коммуна - революционное правительство, сформированное в марте 1871 года. После перемирия Франции и Пруссии в Париже начались волнения. Они переросли в революцию, в результате которой 18 марта было установлено самоуправление. Оно продолжалось недолго - до 28 мая того же года. Однако Парижская коммуна вошла в историю.

Год спустя, 20 февраля 1872 года, генеральный совет I Интернационала принял решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть. В России до 1917 года День Парижской коммуны нелегально праздновали члены рабочих и революционных организаций.

В третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. Она сложна, требует выдержки и профессионализма, так что сегодня стоит поздравить соцработников и поблагодарить их за труд.

18 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1662 году в Париже начал действовать первый общественный транспорт - восьмиместная карета под названием омнибус, то есть «для всех». В 1892-м был учрежден приз для лучшей хоккейной команды - Кубок Стэнли. В 1931-м в США началось производство электрических бритв. А в 1965-м состоялся первый в истории выход человека в открытый космос: советский космонавт Алексей Леонов около 12 минут находился за бортом «Восхода-2».

В этот день родились русский композитор, педагог, дирижер Николай Римский-Корсаков, немецкий инженер, создатель двигателя Рудольф Дизель, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, русский философ и публицист Николай Бердяев, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

В народном календаре сегодня Конон Огородник. Наши предки подмечали, что с этого дня утренники (морозы до восхода солнца) становятся легче, и верили: после Конона их всегда бывает сорок.

Именины 18 марта отмечают Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай и Федор.

Убывающая луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня лучше не выяснять ни с кем отношения, они лишь испортятся. День благоприятен для командировок, особенно если отправиться в дорогу в одиночестве.

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