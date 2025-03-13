14 марта - Международный день рек

13.03.2025 | 17:44

В пятницу, 14 марта, отмечается Международный день рек. Мало кто знает, что раньше он назывался Международным днем борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь.

Активисты считают возведение дамб опасной практикой, негативно влияющей на природу всей планеты. Между тем из 177 крупнейших рек мира всего треть не имеет сооружений на главном русле. В России только одна такая большая река - Печора, причем она же единственная свободная и в Европе.

14 марта неплохо будет заняться духовным чтением. Потому что сегодня День православной книги. В России он отмечается с 2010 года.

Также 14 марта празднуются Международный день числа пи и Международный день математики.

А любители подольше полежать в кровати после пробуждения могут сегодня отпраздновать Всемирный день сна.

14 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1794 году американец Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна, в 1900-м США узаконили золотой стандарт - финансовую систему, в которой роль эквивалента и основы денежного обращения выполняет золото.

14 марта родились австрийский композитор, скрипач и дирижер Иоганн Штраус (отец), немецкий ученый, один из основателей современной физики и нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн, а также писатель, путешественник и телеведущий Василий Песков.

В народном календаре 14 марта - Евдокия Свистунья и Авдотья Плющиха. Свистуньей Евдокию прозвали за то, что в ее праздник обычно свистели ветры. Авдотью величали Плющихой потому, что весной снег «плющит», сугробы тают. В старину считалось, что талая вода сегодня обладает целебными свойствами.

Именины отмечают Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга и Петр.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодняшний день - один из самых неудачных для работы. Строить планы можно, но браться за серьезные задачи не стоит.