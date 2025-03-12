Сетевое издание|18+|Четверг|13 мар 2025|01:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

13 марта - Всемирный день почки

Печать
Telegram

Сегодня, 13 марта, отмечается Всемирный день почки. Подсчитано, что около 10% жителей планеты имеют заболевания почечной системы, и показатель, к сожалению, растет.

Зачастую речь идет о тяжелых хронических болезнях. Цель Всемирного дня почки - привлечь внимание к этой проблеме.

13 марта произошло несколько важных исторических событий. Так, в этот день в 1781 году английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, в 1845-м впервые прозвучал скрипичный концерт ми минор Мендельсона-Бартольди, в 1881-м погиб российский император Александр II, а в 1917-м вышел первый номер газеты «Известия».

13 марта родились советский педагог Антон Макаренко, иллюзионист Игорь Кио, первая в мире женщина - дрессировщица львов Ирина Бугримова и советский поэт Сергей Михалков.

В народном календаре сегодня Василий Капельник. Наши предки верили, что именно в этот день начинает таять снег на крышах домов. Примета нашла отражение в поговорке «Придет Василий - и зима заплачет».

Считалось, что если в этот день идет дождь, то лето будет добрым. Еще крестьяне смотрели, как тает снег вокруг деревьев. Если у круга были пологие края, это сулило затяжную весну.

Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина и Сергей.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня подходящий день для веселья и шумных мероприятий, а также для хлопот по хозяйству, заготовки впрок продуктов. Наступило время активности, храбрых поступков, рекордов и подвигов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте