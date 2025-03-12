13 марта - Всемирный день почки

12.03.2025 | 17:33

Сегодня, 13 марта, отмечается Всемирный день почки. Подсчитано, что около 10% жителей планеты имеют заболевания почечной системы, и показатель, к сожалению, растет.

Зачастую речь идет о тяжелых хронических болезнях. Цель Всемирного дня почки - привлечь внимание к этой проблеме.

13 марта произошло несколько важных исторических событий. Так, в этот день в 1781 году английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, в 1845-м впервые прозвучал скрипичный концерт ми минор Мендельсона-Бартольди, в 1881-м погиб российский император Александр II, а в 1917-м вышел первый номер газеты «Известия».

13 марта родились советский педагог Антон Макаренко, иллюзионист Игорь Кио, первая в мире женщина - дрессировщица львов Ирина Бугримова и советский поэт Сергей Михалков.

В народном календаре сегодня Василий Капельник. Наши предки верили, что именно в этот день начинает таять снег на крышах домов. Примета нашла отражение в поговорке «Придет Василий - и зима заплачет».

Считалось, что если в этот день идет дождь, то лето будет добрым. Еще крестьяне смотрели, как тает снег вокруг деревьев. Если у круга были пологие края, это сулило затяжную весну.

Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина и Сергей.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня подходящий день для веселья и шумных мероприятий, а также для хлопот по хозяйству, заготовки впрок продуктов. Наступило время активности, храбрых поступков, рекордов и подвигов.