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12 марта поздравим работников уголовно-исполнительной системы

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Сегодня, 12 марта, отмечается День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.

Лучшим сотрудникам в этот день вручают государственные и ведомственные награды. Кроме того, сегодня принято поздравлять ветеранов и вспоминать погибших при исполнении служебного долга.

А еще 12 марта - Всемирный день против киберцензуры.

12 марта произошло несколько важных исторических событий. Именно в этот день в 1832 году поклонники балета увидели пачку - пышную многослойную юбку, в 1918-м Москве возвратили статус столицы, в 1940-м был подписан договор о завершении советско-финской войны, а в 1968-м остров Маврикий получил независимость от Англии.

В этот день родились художник Василий Баженов, естествоиспытатель и общественный деятель Владимир Вернадский, писатель-фантаст Гарри Гаррисон, драматург и писатель-сатирик Григорий Горин.

В народном календаре 12 марта Прокоп Перезимний, которого также называли Дорогорушителем. На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. Поэтому, прежде чем пуститься в путь, прислушивались к капели: если она обильная, со двора лучше не выезжать.

Именины сегодня отмечают Макар, Михаил, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, любое дело, начатое сегодня, может завершиться успехом. Это время решительных действий.

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