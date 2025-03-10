11 марта поздравляем охранников, детективов и телохранителей

10.03.2025 | 17:21

11 марта в России отмечается День сотрудников частных охранных агентств. Детективы учредили собственный профессиональный праздник в честь закона «О частной детективной и охранной деятельности», принятого 11 марта 1992 года. Поздравления принимают и телохранители.

Примечательно, что профессия «охранник» была внесена в единый справочник только в 2009 году, хотя уже к 2010-му в этой сфере работали почти 720 тысяч лицензированных сотрудников.

Согласно статистике, большая часть охранников - это бывшие работники органов внутренних дел и отставные военнослужащие.

Кроме того, 11 марта отмечается День работника органов наркоконтроля России и День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

11 марта произошло еще несколько знаменательных событий. В 1869 году французский натуралист в Китае получил в подарок шкуру неведомого животного - панды, а в 1878-м на заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона.

В этот день родились русский адмирал Василий Чичагов, французский и русский балетмейстер и педагог Мариус Петипа, а также актер советского кино Георгий Юматов.

В народном календаре 11 марта Порфирий Поздний. На Порфирия говорили: ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет. Несмотря на приближение тепла, крестьяне не принимались за полевые работы, поскольку предполагали заморозки.

Именины 11 марта отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, день лучше провести в спокойной обстановке. Ничего важного сегодня произойти не должно.