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9 марта - День домашних насекомых

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Сегодня, 9 марта, отмечается День домашних насекомых. Речь, разумеется, идет не о непрошеных «соседях», вызывающих отвращение и брезгливость. В последние годы набирает обороты увлечение экзотическими насекомыми, которых содержат в качестве домашних питомцев, например мадагаскарских шипящих тараканов величиной почти в ладонь или изящных палочников. А фермы для бабочек и муравьев становятся одним из самых интересных увлечений и для взрослых, и для детей.

Также 9 марта в календаре еще один необычный праздник - День нестандартно мыслящих людей. Не такой, как у других, склад ума являет себя во всех возможных сферах: музыке и живописи, бизнесе и философии, военном деле и науке. Примером могут служить Архимед, Аристотель, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Николай Коперник, Фернан Магеллан, Вольфганг Амадей Моцарт, Александр Суворов, Константин Циолковский, Никола Тесла, Сальвадор Дали и многие другие. Каждый из них разрушил привычные рамки и правила и дал толчок развитию в новом направлении.

Попробуйте и вы совершить любое действие непривычным способом. Например, правши могут левой рукой написать что-либо или застегнуть одежду, а любители кулинарии - приготовить хорошо знакомое блюдо с новыми ингредиентами. Можно просто воспользоваться тем, что на календаре воскресенье, и отказаться от строгого следования распорядку дня.

Кроме того, 9 марта празднуется Всемирный день диджея. Слово «диджей» – русскоязычная транскрипция английской аббревиатуры DJ (иногда deejay, от disc jockey). Диджей - человек, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку. Различают несколько типов диджеев. Радио-диджеи запускают музыку по каналам радиовещания AM, FM, коротковолновым, цифровым или каналам радио-станций интернета, клубные - в барах, ночных клубах, на дискотеках и даже на стадионах. А мобильные путешествуют с портативными звуковыми системами и сопровождают треками разные мероприятия.

В истории 9 марта отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1500 году испанская экспедиция Кабрала отправилась в Индию, по пути открыв земли Бразилии. В 1714-м Петр I издал указ, который запрещал присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми, а в 1959-м в продажу поступили первые куклы Барби.

В этот день родились итальянский путешественник, исследователь Америки Америго Веспуччи, 11-й чемпион мира по шахматам Роберт Фишер, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли Герой Советского Союза Юрий Гагарин, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина и итальянская киноактриса Орнелла Мути.

В народном календаре сегодня Иванов день (в церковном - день обретения главы Иоанна Предтечи). На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли, просили послать здоровья детям, защитить посевы и позаботиться о плодородии. Считалось, что птицы начинают строить гнезда, поэтому в Иванов день чинили старые скворечники и сколачивали новые. Одна из примет гласила: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным.

Именины в этот день отмечают Иван и Ил(л)арион.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует до полудня заняться активным созидательным трудом, а после этого не допускать перегрузок.

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Источник — фото pxhere.com
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