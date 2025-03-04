Сетевое издание|18+|Среда|5 мар 2025|01:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Не забудь!

5 марта попробуем обойтись без гаджетов

Печать
Telegram

5 марта отмечается международный праздник - День выключенных гаджетов. Сегодня следует отказаться от виртуального общения и встретиться с друзьями и родственниками, чтобы с глазу на глаз обсудить важные вопросы или, напротив, поболтать о пустяках.

Цель этого дня - отвлечь людей от виртуального мира и предложить им оценить всю красоту реальности.

5 марта вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1711 году указом Петра I был учрежден Сенат, в 1946-м Уинстон Черчилль назвал линию условного раздела Европы «железным занавесом», а в 1970-м вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия.

В этот день родились русский писатель и поэт Василий Тредиаковский, немецкая революционерка Роза Люксембург, советский поэт-песенник Алексей Фатьянов, советский поэт-фронтовик Семен Гудзенко.

В народном календаре сегодня день Катыша. Так преобразилась в русском языке фамилия Льва Катанского - христианского епископа и святителя VIII века. В этот день было принято в последний раз кататься с горок. Считалось: кто дальше всех уедет, тот счастье свое продлит.

Именины в этот день отмечают Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Ярослав.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день удачен для серьезных дел и начинаний. Время рекомендуется тратить с умом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте