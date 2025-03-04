5 марта попробуем обойтись без гаджетов

04.03.2025 | 16:55

5 марта отмечается международный праздник - День выключенных гаджетов. Сегодня следует отказаться от виртуального общения и встретиться с друзьями и родственниками, чтобы с глазу на глаз обсудить важные вопросы или, напротив, поболтать о пустяках.

Цель этого дня - отвлечь людей от виртуального мира и предложить им оценить всю красоту реальности.

5 марта вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1711 году указом Петра I был учрежден Сенат, в 1946-м Уинстон Черчилль назвал линию условного раздела Европы «железным занавесом», а в 1970-м вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия.

В этот день родились русский писатель и поэт Василий Тредиаковский, немецкая революционерка Роза Люксембург, советский поэт-песенник Алексей Фатьянов, советский поэт-фронтовик Семен Гудзенко.

В народном календаре сегодня день Катыша. Так преобразилась в русском языке фамилия Льва Катанского - христианского епископа и святителя VIII века. В этот день было принято в последний раз кататься с горок. Считалось: кто дальше всех уедет, тот счастье свое продлит.

Именины в этот день отмечают Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Ярослав.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день удачен для серьезных дел и начинаний. Время рекомендуется тратить с умом.