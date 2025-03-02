3 марта - День дикой природы

02.03.2025 | 09:31

Сегодня, 3 марта, отмечается несколько праздников мирового масштаба. Один из них - Всемирный день дикой природы. Он должен напомнить о необходимости бережно относиться к флоре и фауне, сохранять биологическое разнообразие на планете. Требуется и ужесточение борьбы с преступлениями в отношении дикой природы.

Также сегодня можно поздравить людей, близких к литературе, знакомых писателей и журналистов, ведь 3 марта отмечается Всемирный день писателя. А еще сегодня в России чествуют театральных кассиров и поздравляют их с профессиональным праздником. Без этих людей крайне сложно было бы представить театральную жизнь города, ведь они всегда в курсе всех важных событий и представлений, помогают зрителям в них ориентироваться. Кроме того, кассир обеспечивает материальное благополучие театра.

Всемирный день охраны здоровья уха и слуха отмечается 3 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Сейчас потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире.

А в Японии сегодня праздник девочек. В древности в этот день заклинатели молились о том, чтобы все беды перешли на бумажных кукол, которых потом пускали плыть по морю или реке. В XVIII веке возник обычай устраивать в домах, где растут девочки, выставки богато одетых кукол, изображавших жизнь императорского дворца. Он сохранился до сих пор. А девочки в свой день одевают нарядные кимоно, ходят друг к другу в гости, дарят и получают подарки, угощаются сладостями и любуются куклами.

3 марта начало Великого поста. Он продлится до 19 апреля. Это самый продолжительный и строгий пост из всех в Русской православной церкви. Его цель - подготовиться к Пасхе с помощью воздержания и молитвы. Первый день Великого поста известен как Чистый понедельник, потому что люди стараются провести его в чистоте во всех смыслах этого слова.

3 марта произошло несколько важных исторических событий. В 1613 году Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича, ставшего первым в династии Романовых. В 1861 году в России обнародовали манифест об отмене крепостного права. В 1875-м состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». В 1918-м был подписан Брест-Литовский договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны. В 1920-м в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста).

В этот день родились основоположник телефонии Александр Белл, писатель Юрий Олеша, нобелевский лауреат биохимик Артур Корнберг, актеры Римма Маркова и Олег Даль.

В народном календаре 3 марта - Овсянки. В этот день чтили птичку-овсянку, считавшуюся вестницей скорого тепла. Женщины пекли овсяники - печенье из овсяной и пшеничной муки.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Кузьма и Лев.

Растущая луна в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня не совершать недобрых поступков и не переносить тяжесть своих проблем на окружающих. День лучше провести в спокойной и доброжелательной атмосфере.