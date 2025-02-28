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1 марта - День кошек

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Сегодня, 1 марта, в первый день весны в России отмечается День кошек. Этот праздник учредили в 2004 году. Дату установили Московский музей кошек и редакция журнала и газеты «Кот и пес».

В России обитают представители 2 подсемейств семейства кошачьих, 3 родов и 12 видов. Мурлыки - не только истребители вредных грызунов, но и отличные компаньоны и друзья.

Любой знает, как поладить с кошкой: обращаться с ней нужно уважительно, не повышать голос, поощрять хорошее поведение, гладить за ушами и под подбородком.

Добрые и ласковые слова сегодня стоит адресовать не только кошкам, но и друзьям, близким и даже незнакомцам: 1 марта - Всемирный день комплимента. Слово «комплимент» происходит от французского «любезность», а значит, добрый отзыв порадует каждого.

Также сегодня можно отпраздновать День экспертно-криминалистической службы системы МВД России, День хостинг-провайдера в России и День джигита.

А еще 1 марта - День первого шага к полезной привычке.

1 марта произошло несколько важных исторических событий. В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний, в 1872-м в Йеллоустоуне открылся первый национальный парк США, в 1873-м Ремингтон запустил в производство модель первой пишущей машинки, а в 1954 году американцы провели испытания водородной бомбы на атолле Бикини.

В народном календаре 1 марта - Ярилин день. Ярило - бог солнца и плодородия у древних славян. Пращуры в этот день отмечали приход нового года, поэтому не работали. Традиция сохранялась вплоть до XIX века.

Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан.

В этот день родились итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, японский писатель Акутагава Рюноскэ, американский музыкант Гленн Миллер, советский и российский конструктор ракетной техники Борис Черток и артист Борислав Брондуков.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня вы будете полны сил и энергии. Направьте их в нужное русло.

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