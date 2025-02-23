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24 февраля встречаем Масленицу

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Сегодня, 24 февраля, начинается Масленица. Это древний славянский праздник с многочисленными традициями. Масленицу отмечают все неделю, проводы зимы подразумевают гулянья, забавы, приготовление блинов и сжигание чучела.

У каждого дня Масленой недели есть свое название. Понедельник - Встреча, вторник - Заигрыши, среда - Лакомка, когда на блины приглашаются зятья с женами, четверг - Разгуляй, время санных катаний, пятница - Тещины вечерки: зятья зовут тещ на угощение, суббота - Золовкины посиделки.

Воскресенье, последний день Масленой недели, называется Прощеным. Принято просить друг у друга прощения, навещать родственников, друзей, знакомых. Ну а заканчивается этот день сжиганием чучела Масленицы.

24 февраля ни в мире, ни в России не отмечается каких-либо крупных праздников. А вот у наших предков этот день был особенным. Его в народном календаре называли Власьевым днем или Коровьим праздником.

Если учесть, какую роль домашний скот и лошади играли в жизни крестьянства, то не стоит удивляться тому, что им посвящали целые ритуалы. На Власьев день устраивали многолюдные молебны и освящали караваи ржаного хлеба, которые хозяйки потом скармливали скоту.

На Власия старались не работать - считалось, что это поможет спасти домашних животных от падежа. В тот же день начинались и базары по продаже скота, когда можно было выгодно продать или купить корову.

Впрочем, не для всех животных этот день был радостным - напротив, для кого-то он становился последним. В Коровий праздник принято было закалывать бычка, телушку или свинку и угощаться жарким. Решение рационально: к концу зимы кормов оставалось мало, держать лишнюю скотину становилось невыгодно. А так как предстоял долгий Великий пост, то крестьяне запасались силами в мясоед.

Считалось, что на Власия стоят последние зимние холода, все ждали скорого прихода тепла.

24 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1582-м папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь, в 1852 году Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», в 1938-м была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном, а в 1973-м в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное - невероятное».

24 февраля родились русский адмирал Федор Ушаков, один из братьев-сказочников Вильгельм Гримм, актриса театра и кино Елена Соловей, французский композитор Мишель Легран, советская эстрадная певица Майя Кристалинская и основатель и руководитель корпорации Apple Стивен Джобс.

Именины отмечают Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар и Порфирий.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня сэкономить деньги, отказаться от шопинга, поскольку есть опасность потратить средства впустую или потерять. Кроме того, в этот день повышен риск стать жертвой воров или мошенников. Водителям следует быть более внимательными на дорогах, а также не оставлять без присмотра свою машину.

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