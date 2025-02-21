22 февраля - День поддержки жертв преступлений

21.02.2025 | 16:17

22 февраля во всем мире отмечается День поддержки жертв преступлений. В разных странах проводятся образовательные мероприятия, общественные акции, организуются горячие линии, конференции, сбор средств в поддержку тех, кто пострадал от рук злоумышленников. Как правило, инициаторами акций выступают правозащитные и общественные организации, привлекающие представителей органов власти и правоохранителей.

Также сегодня отмечается Международный день энцефалита. Он призван напомнить людям об опасности инфекционного заболевания и способах защиты от него.

У православных христиан сегодня Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Верующие в этот день поминают умерших близких.

22 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1714 году был основан Санкт-Петербургский ботанический сад, в 1878-м публика впервые услышала Четвертую симфонию П. И. Чайковского, а в 1968-м открылась первая советская полярная станция «Беллинсгаузен».

В народном календаре сегодня день Панкратия. В старину было принято в этот день плести лапти и следить за хозяйством - нет ли где прорехи или убытка. Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплее будет в марте.

22 февраля родились немецкий философ Артур Шопенгауэр, польский композитор и пианист Фредерик Шопен, итальянская актриса Джульетта Мазина, русский писатель и поэт-сатирик Алексей Жемчужников, живописец-пейзажист Федор Васильев, Маршал Советского Союза Леонид Говоров.

Именины 22 февраля отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь называет день одним из самых мощных и счастливых в месяце. Сегодня стоит позаботиться о будущем, начать новые дела. Возможно решение давних проблем.