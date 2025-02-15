Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 фев 2025|03:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

16 февраля начнем готовиться к встрече весны

Печать
Telegram

Сегодня, 16 февраля, отличный день для того, чтобы начать подготовку к новому сезону - достать одежду для ранней весны, проверить, готова ли она служить верой и правдой, навести в жилище порядок.

Недаром день 16 февраля в народном календаре так и назывался - Починки. Наши предки готовились встречать весну, ремонтировали и приводили в порядок все в доме и на подворье. Мужчины поправляли конскую упряжь и сбрую, осматривали инвентарь и утварь, женщины чинили одежду, чистили посуду.

Впрочем, у этого дня имелось не одно название, а целых три. Он считался также днем Анны и Симеона - святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения. Именно к ним было принято обращаться с молитвой о здоровье новорожденных, поэтому третьим названием в народном календаре стало «Хранитель младенцев».

А еще 16 февраля отмечаются День разведки Военно-морского флота РФ и День архива Минэнерго России.

В истории 16 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Разумеется, он не был сразу приведен в исполнение, однако еще много лет по решению инквизиции в стране принимались самые суровые меры в борьбе с протестантами.

16 февраля 1722 года Петр I издал устав «О наследии престола», согласно которому император мог сам назначать преемника. В 1923-м экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона, а в 2005-м вступил в силу Киотский протокол, обязывающий развитые государства и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

Именины в этот день отмечают Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен и Тимофей.

16 февраля родились писатель Николай Лесков, Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, народный артист СССР, кинорежиссер и сценарист Михаил Швейцер и глава КНДР (до конца 2011 года) Ким Чен Ир.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает о риске поддаться чужому негативному влиянию или мрачным мыслям и рекомендует отложить важные дела и разговоры.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте