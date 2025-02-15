16 февраля начнем готовиться к встрече весны

15.02.2025 | 15:30

Сегодня, 16 февраля, отличный день для того, чтобы начать подготовку к новому сезону - достать одежду для ранней весны, проверить, готова ли она служить верой и правдой, навести в жилище порядок.

Недаром день 16 февраля в народном календаре так и назывался - Починки. Наши предки готовились встречать весну, ремонтировали и приводили в порядок все в доме и на подворье. Мужчины поправляли конскую упряжь и сбрую, осматривали инвентарь и утварь, женщины чинили одежду, чистили посуду.

Впрочем, у этого дня имелось не одно название, а целых три. Он считался также днем Анны и Симеона - святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения. Именно к ним было принято обращаться с молитвой о здоровье новорожденных, поэтому третьим названием в народном календаре стало «Хранитель младенцев».

А еще 16 февраля отмечаются День разведки Военно-морского флота РФ и День архива Минэнерго России.

В истории 16 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Разумеется, он не был сразу приведен в исполнение, однако еще много лет по решению инквизиции в стране принимались самые суровые меры в борьбе с протестантами.

16 февраля 1722 года Петр I издал устав «О наследии престола», согласно которому император мог сам назначать преемника. В 1923-м экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона, а в 2005-м вступил в силу Киотский протокол, обязывающий развитые государства и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

Именины в этот день отмечают Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен и Тимофей.

16 февраля родились писатель Николай Лесков, Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, народный артист СССР, кинорежиссер и сценарист Михаил Швейцер и глава КНДР (до конца 2011 года) Ким Чен Ир.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает о риске поддаться чужому негативному влиянию или мрачным мыслям и рекомендует отложить важные дела и разговоры.