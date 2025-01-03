4 января - день рождения Исаака Ньютона

03.01.2025 | 15:44

Сегодня, 4 января, возьмите в руку сочное спелое яблоко, полюбуйтесь им и вспомните: если бы не этот плод, Исаак Ньютон мог и не сделать своего величайшего открытия. Ведь сегодня, в день рождения этого великого физика, математика и астронома (а он появился на свет в 1643 году), во всем мире отмечается День Ньютона.

Как известно, сэр Исаак сам рассказал о том, что мысль о тяготении была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. И хотя гениальный ученый запомнился и другими открытиями, носящими его имя (теоремой Ньютона - Лейбница, тремя законами Ньютона, биномом Ньютона), самым знаменитым стал закон всемирного тяготения.

К 4 января во многих домах уже заканчиваются новогодние блюда, поэтому сегодня появился прекрасный повод приготовить макароны: 4 января в США отмечается Национальный день спагетти. И пусть кто-то обожает пасту в ее многообразии, нам больше по сердцу любимые макароны по-флотски. Тем более что приготовить их не составляет труда. Фарш надо посолить, смешать со специями, добавить зубчик чеснока, обжарить с луком на растительном масле и смешать с отваренными в подсоленной воде макаронами. Приятного аппетита!

Также 4 января Всемирный день азбуки Брайля. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и впервые отмечен в 2019-м. Изобретение Луи Брайля (он, кстати, родился 4 января 1809 года и в трехлетнем возрасте ослеп) неоценимо для слабовидящих или слепых людей: наколотые на листе точки позволяют им читать и писать. А усовершенствование азбуки дало возможность передавать не только буквы и цифры, но и музыкальные знаки, математические и научные символы.

4 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1878 году русские войска освободили Софию от турецкого владычества, в 1908 звезда балета Анна Павлова впервые исполнила «Умирающего лебедя», в 1943 американский журнал «Тайм» назвал Иосифа Сталина человеком 1942 года, а в 2004-м американский марсоход «Спирит» совершил посадку на Марс.

4 января, помимо Исаака Ньютона и Луи Брайля, родились итальянский композитор, скрипач и пианист Джованни Перголези, народный художник России и Грузии Зураб Церетели, советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр Олег Романцев, британская актриса и продюсер Джулия Ормонд.

Сегодня в народном календаре Настасьин день, названный так в честь святой Анастасии Узорешительницы, жившей в Риме в III веке. Анастасия помогала узникам-христианам, которые оказались в заключении из-за веры. Позже ей стали молиться будущие матери, прося о благополучных родах - то есть тоже о разрешении от «уз».

Наши предки верили: в Настасьин день беременным женщинам нужно вышивать полотенца, чтобы те стали для них оберегом при родах. А по погоде на Настасью судили о том, каким будет октябрь.

Именины 4 января отмечают Анастасия, Дмитрий и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает, что день не подходит для напора и активных действий, однако благоприятен для завязывания новых знакомств и построения планов на будущее.