Сетевое издание|18+|Суббота|4 янв 2025|07:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

4 января - день рождения Исаака Ньютона

Печать
Telegram

Сегодня, 4 января, возьмите в руку сочное спелое яблоко, полюбуйтесь им и вспомните: если бы не этот плод, Исаак Ньютон мог и не сделать своего величайшего открытия. Ведь сегодня, в день рождения этого великого физика, математика и астронома (а он появился на свет в 1643 году), во всем мире отмечается День Ньютона.

Как известно, сэр Исаак сам рассказал о том, что мысль о тяготении была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. И хотя гениальный ученый запомнился и другими открытиями, носящими его имя (теоремой Ньютона - Лейбница, тремя законами Ньютона, биномом Ньютона), самым знаменитым стал закон всемирного тяготения.

К 4 января во многих домах уже заканчиваются новогодние блюда, поэтому сегодня появился прекрасный повод приготовить макароны: 4 января в США отмечается Национальный день спагетти. И пусть кто-то обожает пасту в ее многообразии, нам больше по сердцу любимые макароны по-флотски. Тем более что приготовить их не составляет труда. Фарш надо посолить, смешать со специями, добавить зубчик чеснока, обжарить с луком на растительном масле и смешать с отваренными в подсоленной воде макаронами. Приятного аппетита!

Также 4 января Всемирный день азбуки Брайля. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и впервые отмечен в 2019-м. Изобретение Луи Брайля (он, кстати, родился 4 января 1809 года и в трехлетнем возрасте ослеп) неоценимо для слабовидящих или слепых людей: наколотые на листе точки позволяют им читать и писать. А усовершенствование азбуки дало возможность передавать не только буквы и цифры, но и музыкальные знаки, математические и научные символы.

4 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1878 году русские войска освободили Софию от турецкого владычества, в 1908 звезда балета Анна Павлова впервые исполнила «Умирающего лебедя», в 1943 американский журнал «Тайм» назвал Иосифа Сталина человеком 1942 года, а в 2004-м американский марсоход «Спирит» совершил посадку на Марс.

4 января, помимо Исаака Ньютона и Луи Брайля, родились итальянский композитор, скрипач и пианист Джованни Перголези, народный художник России и Грузии Зураб Церетели, советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр Олег Романцев, британская актриса и продюсер Джулия Ормонд.

Сегодня в народном календаре Настасьин день, названный так в честь святой Анастасии Узорешительницы, жившей в Риме в III веке. Анастасия помогала узникам-христианам, которые оказались в заключении из-за веры. Позже ей стали молиться будущие матери, прося о благополучных родах - то есть тоже о разрешении от «уз».

Наши предки верили: в Настасьин день беременным женщинам нужно вышивать полотенца, чтобы те стали для них оберегом при родах. А по погоде на Настасью судили о том, каким будет октябрь.

Именины 4 января отмечают Анастасия, Дмитрий и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает, что день не подходит для напора и активных действий, однако благоприятен для завязывания новых знакомств и построения планов на будущее.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте