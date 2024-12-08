9 декабря - День Героев Отечества

08.12.2024 | 14:18

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата была установлена федеральным законом в начале 2007 года. Однако свою историю праздник ведет с XVIII века - тогда его отмечали как День георгиевских кавалеров.

В декабре 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца - знак отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Им было награждено более 10 тысяч человек, причем орденом первой (высшей) степени - всего 23, и лишь четверо (в том числе М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли) стали полными кавалерами.

После Октябрьской революции орден упразднили, а в 2000 году восстановили в качестве военной награды Российской Федерации.

Еще сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Присоединившиеся к ней государства обязаны объявить уголовными преступлениями взятки, хищение средств из бюджетов, а также отмывание коррупционных доходов.

Также в этот день отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ. На них возложена охрана объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечение сохранности грузов и пожарной безопасности составов.

В истории 9 декабря известно тем, что в этот день в 1884 году Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки, в 1968-м изобретатель Дуглас Энгельбарт представил первую в мире компьютерную мышь, а в 1989-м было возобновлено издание общественно-политической газеты «Коммерсантъ».

В народном календаре сегодня Егорий Зимний или, как еще называют этот день, Юрий Холодный. Считалось, что до Егория нужно раздать все долги, чтобы не проходить всю жизнь в должниках. В этот день слушали воду в колодцах: если не раздавалось плеска, зима ожидалась спокойной. А рябь на воде предвещала бураны и метели.

9 декабря родились английский поэт Джон Мильтон, русский анархист, историк и географ Петр Кропоткин, американский актер и режиссер Джон Малкович.

Именины 9 декабря отмечают Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан и Яков.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня быть решительнее, посвятить всего себя работе. Удача вам будет сопутствовать.