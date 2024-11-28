29 ноября - день рождения буквы Ё

28.11.2024 | 16:30

Сегодня, 29 ноября, в обществе столкнутся взаимно противоречащие тенденции: жажда шопинга и отказ от излишеств. Потому что в этом году на 29 ноября одновременно приходятся Всемирный день отказа от покупок и «черная пятница», открывающая традиционный рождественский сезон распродаж.

241 год назад в русском алфавите появилась буква Ё. 29 ноября 1783 года на заседании Российской академии княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить сочетание букв io, которое обозначало один звук, новым знаком. Идею поддержали поэт и академик Гаврила Державин и писатель Денис Фонвизин. Так что эту дату можно смело считать днем рождения буквы Ё.

Дашкова ввела и моду на ее использование. Она горячо отстаивала важность употребления этого знака на письме и была права, ведь необязательность приводит к ошибкам в произношении и искажению смысла: осел - осёл, небо - нёбо.

В истории этот день известен и тем, что в 1870 году в свое первое путешествие по Центральной Азии отправился Николай Пржевальский. 29 ноября 1899 года был основан футбольный клуб «Барселона», в 1924-м - создано Всероссийское общество охраны природы.

Кроме того, 29 ноября 1941 года фашисты казнили 18-летнюю партизанку Зою Космодемьянскую. Несмотря на жестокие пытки, девушка не выдала местоположения своего отряда.

В народном календаре 29 ноября Матвеев день. Предки примечали: если на Матвея идет сильный снег и дуют ветры, то зима будет суровой до самых рождественских праздников, а если под теплым солнышком тает снег, то зима окажется мягкой и теплой.

В этот день крестьяне любили ходить друг к другу в гости. Еда была постной, но люди собирались вместе не ради угощения, а чтобы вести задушевные беседы.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей и Федор.

29 ноября родились автор «Маленького Мука» Вильгельм Гауф, французский психиатр Жан-Мартен Шарко, английский ученый-электротехник Джон Флеминг, советский писатель, автор бестселлера «Белый Бим Черное ухо» Гавриил Троепольский.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не стоит перенапрягаться. День подходит для отдыха, встреч с близкими и друзьями.