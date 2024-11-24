25 ноября - День российского военного миротворца

24.11.2024 | 15:53

25 ноября отмечается День российского военного миротворца. Праздник был установлен указом Президента РФ в 2016 году. Дата выбрана неслучайно: 25 ноября 1973 года советские солдаты официально выступили в составе миротворческих сил на Ближнем Востоке.

Подразделения имеют особый статус, на них возложена огромная ответственность. В стране подготовку ведет 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его в 1999 году учредила Генеральная Ассамблея ООН, желая привлечь внимание общественности к проблеме.

А еще 25 ноября День гармониста в России.

В народном календаре 25 ноября - Иван Милостивый. К этому времени заканчивалась пора свадеб. Тем, кто свою судьбу не встретил, приходилось ждать весны и масленичных гуляний. Считалось, что если на Ивана выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные, до самого Введения (4 декабря), оттепели.

В истории 25 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1339 году были заложены дубовые стены Московского Кремля, в 1918-м Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом, в 1935-м в СССР был учрежден орден «Знак Почета», а в 1942-м состоялось подписание советско-французского соглашения, положившего начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия - Неман».

25 ноября родились испанский драматург Лопе де Вега, русский поэт Александр Сумароков, основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов, генетик и селекционер Николай Вавилов.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня приступить к осуществлению планов. Не бойтесь браться за серьезные дела, сил будет достаточно.