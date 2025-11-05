5 ноября - День военного разведчика

05.11.2025 | 00:01

«Батальонная разведка - мы без дел скучаем редко: что ни день, то снова поиск, снова бой…» Сегодня, 5 ноября, наверняка эта песня «русского Киплинга», кавалера ордена Красной Звезды Игоря Морозова прозвучит на множество голосов. И споют ее те, кто сегодня отмечает День военного разведчика.

Упоминания о разведывательной деятельности появляются в начале XIX века, когда при Военном министерстве была создана экспедиция секретных дел. В ее подразделениях велась не только разведывательная деятельность на территории противника (поиск, сбор сведений, составляющих военную тайну и представляющих ценность для России), но и контрразведка (выявление шпионов и дезинформация противника).

Современная история российской военной разведки начинается 5 ноября 1918 года. Тогда Реввоенсовет республики издал приказ, которым был утвержден штат разведывательного ведомства. С этого момента ведет свою историю Главное разведывательное управление (ГРУ). Именно поэтому 5 ноября считается Днем советской военной разведки.

В 1950 году был создан спецназ ГРУ. В настоящее время ведомство носит официальное наименование Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ).

А еще сегодня отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Дата его связана с историей о японском крестьянине, который 5 ноября 1854 года поджег свой урожай, чтобы предупредить жителей деревни о грозящем им бедствии. Слово «цунами» составлено из двух иероглифов: «цу» (гавань, порт) и «нами» (волна).

Кроме того, 5 ноября отмечается новый профессиональный праздник День работника суда в России.

В истории 5 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1929 году в Москве открылся первый в СССР планетарий, в 1940-м Франклин Делано Рузвельт одержал победу в президентской гонке, в 1957-м в Болгарии открыли знаменитый памятник советским воинам-освободителям «Алеша», а в 1967-м Государственной комиссией был подписан акт о вводе в эксплуатацию Останкинской телебашни.

В народном календаре сегодня день Якова. На Якова крестьяне «закармливали» землю: раскидывали по полю куски пирога, оставшиеся от праздника Казанской иконы Божией Матери накануне. На них слетались птицы, которые, по поверью, своим чириканьем могли упросить землю дать на следующий год хороший урожай.

Именинники 5 ноября Александр, Владимир, Емельян, Игнатий, Максим, Николай и Яков.

В этот день родились художник Кузьма Петров-Водкин, актриса Вивьен Ли, режиссер Кира Муратова, певец и композитор Джо Дассен.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, день подходит для поездок, прогулок на природе, общения с друзьями и свиданий.