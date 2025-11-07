8 ноября - День пианиста

07.11.2025 | 00:01

8 ноября во всем мире отмечается неформальный праздник - День пианиста. К нему имеют отношение не только музыканты, но и мастера, создающие инструмент, а также поклонники фортепианной музыки. Так что, если вы можете сыграть хотя бы «Собачий вальс», празднуйте!

В России 8 ноября отмечают День Сибири. Праздник уходит корнями в конец XIX века. В 1881 году император Александр III обратился к жителям этого края с посланием и пожелал им процветания. До Гражданской войны во многих сибирских городах по этому случаю устраивались ярмарки и народные гулянья. Позже традиция была забыта, а теперь возрождается.

Также сегодня можно отдохнуть от современных технологий в честь Всемирного дня без Wi-Fi. Его инициаторы хотели напомнить людям, что влияние радиоканалов и радиоволн на организм человека пока недостаточно изучено, риск негативного воздействия технологии, без которой сложно представить жизнь, остается.

Кроме того, 8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

8 ноября произошло несколько знаменательных событий. В 1895 году физик Вильгельм Рентген открыл излучение, позже названное в его честь. В 1943-м в СССР были учреждены военный орден «Победа» и орден Славы трех степеней, в 1961-м вышла в эфир первая игра «Клуба веселых и находчивых» (КВН), а в 1975-м капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата.

8 ноября появились на свет многие творческие люди, в том числе писатели Брэм Стокер (автор «Дракулы») и Маргарет Митчелл (ее перу принадлежат «Унесенные ветром»), актеры Вера Комиссаржевская, Ален Делон и Олег Меньшиков.

В народном календаре 8 ноября - Дмитриев день, когда было принято справлять поминки по усопшим. На Руси верили, что если этот день холодный и снежный, то и весна будет такой же.

Именины в этот день празднуют Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Феофил.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня существует опасность поддаться чужому влиянию. День считается благоприятным для стрижки.