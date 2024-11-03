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4 ноября - День народного единства

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Сегодня, 4 ноября, россияне отмечают День народного единства. Праздник появился как дань памяти освобождению Москвы от интервентов. В 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город и избавили столицу от поляков. Этот подвиг стал образцом героизма и сплоченности всего народа независимо от положения в обществе, вероисповедания и происхождения.

Православные христиане 4 ноября отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Образ, явивший чудо небесного заступничества в Смутное время, - один из самых любимых народом. Недаром Казанская икона была в ополчении во главе с Мининым и Пожарским. В память об освобождении столицы на Красной площади возвели Казанский собор. Его ликвидировали летом 1936 года, а позже восстановили и 4 ноября 1993-го открыли вновь.

В народе день называли коротко - Казанская. Он считался рубежом осени и зимы. Если шел дождь, то готовились к скорому наступлению зимы. «На Казанскую мороз невелик, да стоять не велит», - примечали наши предки.

В истории 4 ноября знаменательно тем, что в 1879 году в этот день был запатентован кассовый аппарат, в 1890-м в Лондоне открылась электрическая линия метрополитена, в 1922-м обнаружили гробницу фараона Тутанхамона в Египте, в 1948 году был дан старт троллейбусному движению в Пензе, а в 2004-м в Иркутске состоялось торжественное открытие памятника адмиралу Колчаку.

4 ноября родились Осип Бове - российский архитектор, восстановивший Москву после пожара 1812 года, жена драматурга и дипломата Александра Грибоедова Нино Чавчавадзе и советский рок-музыкант и певец Игорь Тальков.

Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим и Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь называет день очень сильным в энергетическом плане, но предупреждает, что во второй его половине возможны конфликты.

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