3 ноября - Иларионов день

02.11.2024 | 16:52

Сегодня, 3 ноября, можно посвятить время рассматриванию изящных японских гравюр, послушать музыку Страны Восходящего Солнца, поискать в интернете фотографии старинных ваз и полюбоваться ими. Потому что в Японии в этот празднуется День культуры, а в России интерес к этой стране в последние годы не снижается.

3 ноября родились итальянский ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини, советский поэт, переводчик и писатель Самуил Маршак, советский поэт Эдуард Багрицкий, народный артист России певец Александр Градский.

В истории 3 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1941 году в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор, в 1957-м в СССР запустили космический аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту, а в 1958-м в Париже открылся комплекс зданий ЮНЕСКО.

3 ноября в народном календаре - Иларионов день. Сегодня отмечают память двух святых тезок - палестинского Илариона Великого (III-IV вв.) и русского Илариона Псковоезерского (XV в.). Считалось, что если на Илариона снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву, то в следующем году следует ждать богатого урожая хлеба.

Именины сегодня празднуют Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Ил(л)арион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: не стоит тратить силы попусту, если сможете направить их в нужное русло - вас будет ждать успех. Лень сегодня противопоказана.